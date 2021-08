La Giunta comunale ha dato l’ok al progetto esecutivo per l’estensione della rete idrica comunale nelle contrade settentrionali della città di Benevento. Sono disponibili 202mila euro, finanziati da risorse del Bilancio comunale e da Gesesa. Con il via libera all’esecutivo, ora non resta che indire la gara d’appalto e affidare i lavori per l’apertura del cantiere.

