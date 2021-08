Ufficio tecnico in affanno a Sant’Agata de’ Goti. E Palazzo San Francesco, stretto nella morsa del dissesto, guarda ad una soluzione che possa consentire di garantire una continuità del servizio senza farsi troppo del male alla tasca. “L’Area Tecnica del Comune di Sant’Agata de’ Goti – sottolineano dalla Giunta di Palazzo San Francesco – registra una grave carenza organica, causata da recenti pensionamenti e da assenze forzate dal servizio di dipendenti ivi incardinati, per cui l’ufficio risulta sprovvisto, in particolare, di personale con profilo professionale di istruttore, categorie professionali C e D, nonché del responsabile dell’Area, il cui ruolo è ricoperto in via provvisoria dal responsabile di altra Area funzionale complessa del Comune”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia