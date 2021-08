Nel quadro della possibilità di sanatoria di occupazioni illegittime ma non violente (nel senso di non successive ad effrazioni e senza commettere violenza su persone e cose) per gli alloggi Erp comunali, riconosciuta ormai da molti anni da parte della normativa regionale non solo della Campania per gli alloggi Erp, è stata nominata dal Comune di Benevento la Commissione di controllo sulle istanze sanatoria di occupazioni illegittime, ma appunto sanabili per il fatto di non essere state caratterizzate da violenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia