Il 4 settembre alle 12 la scadenza per la presentazione delle liste per i candidati sindaci e consiglieri comunali, in vista del prossimo appuntamento elettorale del 3 e 4 ottobre. A Pesco Sannita si profilano all’orizzonte 3 liste per il rinnovo del Consiglio comunale. Ma allo stato attuale l’unica candidatura certa a primo cittadino è quella di Nicola Gentile vicesindaco uscente. Il sindaco Antonio Michele conclude infatti i suoi tre mandati consecutivi e Gentile, medico e politico di lungo corso, è pronto a dare continuità al percorso de ‘L’Aquilone’. Con lui ci saranno riconferme e nuovi innesti. Lo abbiamo incontrato per un’intervista a tutto campo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia