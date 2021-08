Ancora una volta un rogo nell’areale di via Liborio Pizzella nel rione Capodimonte: il quarto in zona in questa stagione estiva che ormai volge al termine. Immediato ieri nel tardo pomeriggio l’allarme lanciato dai residenti per le fiamme che hanno incenerito erbame e arbusti in un vasto tratto di terreni incolti che lambiscono l’arteria e che si trovano non lontano dall’abitato.

Foto di repertorio