Dopo un complesso intervento per una occlusione intestinale, un uomo operato giovedì scorso al San Pio di Benevento non è andato in reparto ma è tornato in pronto soccorso. Qui è rimasto per lunghe ore, fin quando all’indomani una dimissione in chirurgia d’urgenza ha consentito un risicato turnover. Ma ora uno dei reparti cruciali del nosocomio è di nuovo sold out.

