La passione giallorossa torna in trasferta. Martedì è scattata infatti la prevendita per i tifosi del Benevento in scena al Tardini, contro il Parma, un anno e mezzo dopo l’ultimo assaggio di calcio dal settore ospiti degli stadi italiani. In diciotto mesi sono cambiate tante cose ma, tra chilometri e ostacoli, la passione dei sanniti è sempre viva.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia