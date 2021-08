Nessuna offerta ufficiale per Gianluca Lapadula. Anche la giornata di ieri è scivolata via senza sostanziali novità in relazione alla situazione dell’attaccante italoperuviano che rischia di rimanere prigioniero del suo sontuoso ingaggio. Resta vivo l’interessamento dell’Udinese e della Sampdoria, ma nessuno dei due club ha mosso passi concreti per aggiudicarsi le prestazioni dell’ex Milan per il quale, man mano che ci si avvicina alla deadline del 31 agosto, aumentano le probabilità di continuare a indossare la maglia del Benevento almeno fino a gennaio.

