E’ destinata a continuare altrove la carriera di Luca Sparandeo. Il difensore beneventano potrebbe finire al Lecco, in Serie C, ma stavolta potrebbe lasciare il Sannio a titolo definitivo e non in prestito come accaduto nelle ultime tre stagioni, quando è stato ceduto prima alla Viterbese e poi alla Virtus Francavilla.

