Cosimo Pagliuca (Uiltrasporti) è ormai un veterano del sindacato e della lotta sindacale dai tempi dell’ex Amts. Come ha visto le dichiarazioni del sindaco sull’obbligo vaccinale?

Non temo di affermare che giudico condivisibili le preoccupazioni espresse dal sindaco e che ho ascoltato, guardando l’intervista, molto attentamente. Chiarisco che le condivido da un punto di vista concettuale. Io mi sono vaccinato convintamente e reputo, come naturalmente dice la scienza, che l’unica maniera per tirarci fuori dall’incubo che abbiamo vissuto siano i vaccini. Dunque anche sul posto di lavoro occorre essere conseguenti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia