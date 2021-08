I prossimi sette giorni saranno caldi anche perché potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda le cessioni. Per Federico Barba, ad esempio, resta vivo l’interesse del Brescia di Pippo Inzaghi – che per ora non ha trovato un accordo con il sodalizio di via Santa Colomba – ma non solo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia