Conto corrente: come funziona e cosa c’è da sapere

Al giorno d’oggi i pagamenti con moneta elettronica, attraverso l’uso di carte di credito ed altri strumenti digitali sta ormai rendendo obsoleto l’uso del contante. Avere un conto corrente è diventata davvero una necessità di cui non si può fare a meno. Il conto corrente è fondamentale per gestire i flussi di denaro in entrata e in uscita, quindi oltre che per l’effettuazione di pagamenti è fondamentale anche ad esempio per ricevere lo stipendio. Oggi si può sottoscrivere un contratto di conto corrente con moltissimi istituti e con diverse condizioni, variabili anche i base alle proprie esigenze di utilizzo del conto. Scopriamo insieme come funziona il conto corrente e come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, come ad esempio il miglior conto corrente online che ha zero spese.

Che cos’è il conto corrente

Il conto corrente costituisce un contratto tra banca e correntista, attraverso il quale il correntista può depositare denaro sul proprio conto corrente e la banca offre diversi servizi legati a pagamenti, incassi, addebiti ed accrediti. Come detto quindi il conto può essere utile per l’accreditamento dello stipendio o della pensione, o per effettuare pagamenti tramite carta di credito o bancomat. Con la stipulazione del contratto al cliente vengono consegnate due carte, la carta di credito e la carta di debito o bancomat, attraverso queste due carte si possono effettuare acquisti. La principale differenza tra i due strumenti di pagamento è che la carta di credito permette di effettuare pagamenti che non vengono addebitati in maniera immediata sul conto, consentendo così anche lo scoperto, mentre il bancomat prevede l’immediato addebito della spesa effettuata, di conseguenza la transazione non verrà eseguita se non si possiede la copertura economica necessaria.

Quanto costa avere un conto corrente

Sul mercato sono presenti un gran numero di tipologie di conto corrente ed i prezzi possono variare anche di molto. Generalmente è previsto il pagamento di un canone mensile per l’utilizzo del conto corrente, ma in realtà vi sono anche conti con canone mensile zero. Ovviamente il fatto che il canone sia azzerato non comporta l’esenzione da ogni tipo di pagamento poiché il correntista deve ad ogni modo corrispondere l’imposta di bollo che comporta una spesa annuale di circa 30€, che può variare in base ai depositi effettuati.

In molte ipotesi le offerte dei conti correnti più convenienti provengono dalla rete, proprio i conti online sono spesso quelli che offrono i tassi d’interesse sui depositi maggiormente convenienti.

Consigli per scegliere il conto corrente più conveniente

Data la vasta offerta di opzioni per il conto corrente presenti sul mercato bisogna comprendere quali siano i parametri da valutare per scegliere quello più conveniente. Molte banche prevedono la possibilità di ottenere un conto a canone zero, di conseguenza sono questa tipologia di conti ad essere più appetibili, ovviamente però questi conti sono vantaggiosi per chi non debba effettuare troppe operazioni. Altro parametro di importante valutazione è quello del tasso d’interesse corrisposto dalla banca sulla giacenza del conto.