Un nuovo esposto in arrivo per gli schiamazzi notturni nel centro urbano di San Giorgio del Sannio, targato ancora una volta Fratelli d’Italia. Franco Cuomo, coordinatore locale del partito, è tornato a denunciare le condizioni di vivibilità nelle ore notturne lungo viale Spinelli e in via Lanzotti, sebbene, come abbiamo evidenziato sulle nostre pagine nei giorni scorsi, la problematica riguarda diverse altre zone del paese.

