Continua a far discutere il clamoroso forfait di Ferragosto, con i Cinque Stelle fuori dalla competizione elettorale. Come già anticipammo era stato forte nel ricostruire le due videocall in cui il capo politico Conte ha praticamente estromesso il simbolo del Movimento dalle elezioni beneventane, era stato forte il malumore di Anna Maria Mollica. E oggi la capogruppo uscente – che non si ricandiderà in nessun’altra lista – vuota il sacco su come è andato il blitz agostano di Conte.

