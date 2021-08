Sta diventando drammatica la crisi idrica nel comprensorio, con molti Comuni che non hanno più il servizio nelle private abitazioni per giorni interi. Alla base dei disagi la carenza delle portate e la conseguente difficoltà per gli enti gestori di poter garantire l’erogazione del prezioso bene per tutta la giornata. E se ci sono molte zone in cui il razionamento è doveroso, alcune comunità stanno soffrendo la totale mancanza del servizio. La situazione peggiore, probabilmente, la sta vivendo Reino dove, come ci racconta il sindaco Antonio Calzone, una buona parte del paese è senza acqua.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia