Gli unici assenti per la partita di domani con l’Alessandria saranno Tello e Lapadula. Per quest’ultimo, ieri è arrivata una nuova convocazione del Perù in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar: l’attaccante giallorosso salterà quella con l’Uruguay per squalifica, ma sarà regolarmente a disposizione per le sfide contro Venezuela e Brasile.

