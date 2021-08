Così come sta avvenendo un po’ ovunque, anche all’Asl di Benevento si è palesato e si sta cercando di risolvere il problema relativo ai dipendenti non ancora vaccinati, o perché hanno rifiutato o perché impossibilitati a farlo per ragioni di salute (in questo caso dovranno essere i medici di famiglia a certificarlo).

