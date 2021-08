“In quel bar ci sono andato pure, ma con un amico. Abbiamo preso un paio di consumazioni, un thè freddo e una birretta. Poi siamo andati via, non sono stato io a fare il colpo in quel bar. A quell’ora ero proprio in un’altra città, lontano da Benevento”. Il 37enne Vincenzo Cotugno è stato interrogato ieri dal gip Gelsomina Palmieri. Che però lo ha lasciato dietro le sbarre, nel carcere di Capodimonte.

