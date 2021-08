Non solo viale Spinelli. A San Giorgio del Sannio nelle notti estive anche la zona alta del paese è diventato scenario di bagordi. Parco del Millenario, via del Pozzo, piazza della Costituzione, le scalinate delle scuole elementari del capoluogo, nuova villa in via Moro. Questi i ritrovi più frequentati, dove all’indomani restano chiare tracce, tra cumuli di bottiglie e cartoni di pizza.

