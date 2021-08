Va avanti a buon ritmo la prevendita per la gara con l’Alessandria. In tre giorni, sono stati venduti circa duemila tagliandi sul fronte sannita, mentre sono una trentina quelli fatti dai tifosi ospiti. Non pochi, se si tengono in considerazione sia la scelta della tifoseria organizzata – che con le norme attuali continuerà a disertare lo stadio – sia i disservizi con cui hanno dovuto fare i conti diversi supporter giallorossi.

