Il 10 maggio il ferimento all’addome arrivò al culmine di una tremenda lite in un bar del rione Libertà. Ora è arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari Gelsomina Palmieri ha accolto la richiesta della Procura (la titolare del fascicolo è la sostituto Maria Gabriella Di Lauro) e ha disposto il giudizio immediato nei confronti di Raffaele Iuliano, 32enne attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale a Napoli e di sua sorella Antonietta Troisi, classe 1998, attualmente in regime di detenzione domiciliare in una contrada della città di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia