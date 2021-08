Mentre in tanti Comuni sono giorni di annunci ufficiali a Sant’Angelo a Cupolo resta l’impasse sui nomi che guideranno le squadre per il voto del 3 e 4 ottobre. Lo scacchiere era e resta incerto sui candidati sindaci e a quanto pare il dado, su entrambi i fronti, non è stato ancora tratto. Anzi, nel frattempo ha preso forma quello che potrebbe diventare il terzo gruppo in gioco oppure un partner per la minoranza.

