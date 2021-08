Il debutto si avvicina, le lancette corrono all’impazzata e il Benevento spera di farsi trovare pronto all’appuntamento di domenica sera, quando al ‘Vigorito’ arriverà l’Alessandria di Moreno Longo, per il debutto in campionato della Strega guidata da Fabio Caserta. Sarà una settimana da vivere col cuore in gola, tra l’ansia e l’adrenalina per l’avvicinarsi dell’esordio e la consapevolezza di essersi inoltrati nella fase più delicata del mercato estivo. Il club di via Santa Colomba deve agire con lucidità, evitare di farsi prendere dalla frenesia e trovare il modo di assecondare le esigenze del proprio allenatore.

