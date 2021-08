La Strega corre verso il debutto, Caserta spera di avere a disposizione Barba

Dopo il match infinito contro la Spal risolto dal calcio di rigore di Gabriele Moncini a tempo scaduto, il Benevento tornerà oggi in campo per la ripresa degli allenamenti. All’orizzonte per la squadra di Fabio Caserta c’è il debutto in campionato contro la neopromossa Alessandria. Domenica al Vigorito la squadra di Moreno Longo alzerà il sipario sul campionato giallorosso, mentre il tecnico della Strega dovrà fare i conti con le risposte raccolte dal primo impegno ufficiale stagionale e con i dubbi in vista del nuovo inizio in Serie B.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia