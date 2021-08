Quindici minuti in campo anche a Londra per Enrico Del Prato. Il terzino nerazzurro è sempre in attesa del via libera per trasferirsi al Benevento, ma intanto Gianpiero Gasperini continua a utilizzarlo. L’ha fatto anche ieri nell’amichevole che l’Atalanta ha disputato contro il West Ham.

