“Dobbiamo ancora effettuare il resoconto statistico sull’andamento delle somministrazioni vaccinali del preparato monodose Johnson&Johnson’ nel beneventano, con cinquanta farmacie che hanno aderito e stanno partecipando a questo segmento di campagna vaccinale, però posso anticipare due rilievi: il primo è che la campagna mediatica sui vaccini a vettore virale, dunque il Johnson&Johnson e il preparato AstraZeneca non ha aiutato, avendo di fatto creato un clima di diffidenza; il secondo rilievo è sulla velocità e la qualità del lavoro fatto dall’Asl di Benevento, con il direttore Gennaro Volpe che si è distinto per le sue qualità organizzative determinando una situazione di avanzamento tale soprattutto nelle aree urbane da togliere in buona misura spazio operativo alle farmacie, che pure nei centri urbani hanno fatto la loro parte, dando possibilità agli indecisi over 60 di vincere i dubbi con il preparato monodose”. Sono i rilievi del presidente dell’Ordine dei Farmacisti Maurizio Manna sull’andamento della campagna vaccinale affidata alle farmacie, con 50 attività che hanno accettato la sfida.

