Il percorso scelto per ripianare il disavanzo di 5 milioni di euro può rappresentare un’opzione valida per rimettere in sesto le finanze del Comune. Prosegue l’esame della Corte dei Conti sul piano di rientro presentato dal Comune di San Giorgio del Sannio, dopo che proprio un approfondimento della magistratura contabile sulle voci di bilancio avevano fatto emergere grossi buchi, in particolare nel Fondo crediti dubbia esigibilità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia