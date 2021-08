Caldo torrido e vento: una miscela pericolosa per l’innesco di roghi, magari agevolati da condotte superficiali o peggio dolose. Se ne sta avendo segno in città e soprattutto nel vasto territorio in buona misura boscato e incolto delle contrade che nella settimana scorsa tra Olivola, San Vitale e ieri Madonna della Salute hanno visto il succedersi di incendi che in alcuni casi hanno finito per lambire i caseggiati.

