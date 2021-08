«Le stazioni sono le vetrine di una città e quella di Benevento, a causa delle trasformazioni subite, presenta grossi limiti per la mobilità oltre ad essere poco accogliente e funzionale. Gli interventi passati, invece di migliorarla, l’hanno peggiorata. Presto però anche questa condizione sarà sanata grazie ai 25 milioni di euro che abbiamo intercettato per riqualificarla», così Mastella. Sul fronte opposto Perifano punta sulla ripresa della città: «Negli ultimi anni Benevento e il Sannio stanno vivendo un declino, non solo demografico, che va immediatamente fermato. C’è bisogno di una visione ambiziosa e coraggiosa che programmi idee e azioni per la Grande Benevento».

