Il cartello della discordia in via Rosselli, piazzato a ridosso di uno preesistente

Un’installazione singolare, quella visibile a Pacevecchia in via Rosselli. La nuova cartellonistica per Benevento Città d’Arte e di Cultura e con riferimento al riconoscimento Unesco per il complesso di Santa Sofia quasi si contrappone e urta la segnaletica preesistente che contiene le ordinarie indicazioni stradali per gli automobilisti. Un colpo d’occhio con un che di comico, che svilisce la cartellonistica, che di suo apparirebbe senz’altro di pregio.

