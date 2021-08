Nonostante la calura estiva prosegue senza sosta in tutti i territori, compreso il beneventano, l’impegno dei diversi livelli istituzionali locali per potere riaprire gli istituti in condizioni quanto più possibile sicure con la ripartenza della didattica programmata in Campania il prossimo 15 settembre. Ovunque e in particolare presso gli uffici scolastici, regionale e provinciale oltre che nelle scuole e negli enti locali e naturalmente presso l’Asl Benevento, si sta lavorando per una riapertura che sia in sicurezza a prescindere dal dato, pure importante, sulle vaccinazioni di studenti over 12.

