Il nodo dei rinnovi. Non c’è solo il futuro di Gaetano Letizia a tenere banco in casa Benevento, anche perché oltre al terzino napoletano ci sono ben undici giocatori con il contratto in scadenza fra meno di undici mesi. Per tre di questi il club di via Santa Colomba può sfruttare un diritto d’opzione unilaterale per il prolungamento automatico per un’altra stagione e dunque il problema non si pone, ma per tutti gli altri bisognerà sedersi a tavolino e discutere. Nella programmazione della stagione che fra meno di quindici giorni prenderà ufficialmente il via con il primo impegno in Coppa Italia, non si tratta certamente di un aspetto secondario, anche perché tra i giocatori in scadenza ci sono anche elementi che vengono considerati centrali nel progetto tecnico di Fabio Caserta.

