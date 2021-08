Tanto rumore per nulla. Perché, alla fine, non è successo nulla. Il Rendiconto “passa”, al secondo tentativo, e l’amministrazione non cade. I quattro consiglieri di maggioranza che avevano votato “no” al Rendiconto in occasione della prima seduta – Abbate, Influenza, De Sisto, Falco – confermano la loro linea decisionale. Enza Buono, Angelina Capone e gli “oppositori” Antonietta Bernardo e Gennaro Falzarano – assenti qualche giorno addietro – vengono e votano a favore del documento contabile.

