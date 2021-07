Cala ufficialmente il sipario sul ritiro di Cascia del Benevento. Con qualche ora di anticipo rispetto alla tabella di marcia, visto il rientro anticipato dei giallorossi: squadra in viaggio già nel pomeriggio di ieri, considerando il programma di lavoro ormai ultimato in casa Strega. Un giorno in più di riposo per lo spogliatoio di Fabio Caserta che tornerà a lavorare sul campo dall’inizio di agosto per iniziare a preparare la sfida di Coppa Italia, in programma nella settimana di Ferragosto al Vigorito.

