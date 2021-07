Il primo esame di patente B è stato superato. Certo, di fronte non c’era una Reggina al completo, ma anche quello sceso in campo ieri pomeriggio a Cascia non è ancora il vero Benevento. Che però qualche progresso lo ha fatto registrare, non tanto sul piano tecnico – dove il cartello lavori in corso resta in bella mostra – ma più che altro per quanto riguarda la capacità di gestirsi con intelligenza nei momenti critici, per poi approfittare di quelli favorevoli.

