Sconti in bolletta per le attività commerciali di Montesarchio. Nell’ultima seduta infatti la Giunta Comunale ha deciso di utilizzare 75mila euro, provenienti da trasferimenti statali, come contributo per le imprese più colpite dalla pandemia Covid. Contributo che consiste in uno sconto sulla Tari 2021 per chi era stato già destinatario di una misura simile nel 2020.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia