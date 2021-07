Siglata la convenzione tra Acea e Comune capoluogo per installare in città 21 stazioni di ricarica per auto elettriche con 42 colonnine entro il 2023 per incentivare la mobilità elettrica, ritenuta a basso impatto ambientale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia