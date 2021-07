L’ex Oms Zambon sul Covid al ‘Telesia for Peoples’: “Virus nato da un errore in laboratorio”

“Il virus che ha scatenato la pandemia da Covid 19 è stato causato da un errore di laboratorio a Wuan, in Cina. Credo che Trump avesse ragione quando sosteneva che le responsabilità della pandemia mondiale fossero della Cina per aver sottaciuto il problema”. E’ la rivelazione sensazionale fatta dal dottor Francesco Zambon, ex dirigente della Organizzazione mondiale della Sanità, dal palco delle terme di Telese in occasione della serata dedicata al Premio ‘Telesia for Peoples’.

