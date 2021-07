Dai ripescaggi alla riforma dei campionati, passando per il via libera al Var in Serie B e al green pass per i calciatori: le decisioni del Consiglio federale

Tantissimi punti all’ordine del giorno, in un Consiglio federale che ha finito per rinviare la decisione più attesa: quella relativa all’ufficializzazione degli organici dei campionati professionistici e quindi, nel caso della Serie B, all’indicazione della squadra che dovrà prendere il posto del Chievo Verona, escluso per inadempienze amministrative. Su questo punto, il Consiglio ha preferito prendere tempo e aspettare le decisioni del Tar, attese per il prossimo 2 agosto.

