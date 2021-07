“Sappiamo tutti quello che penso di lui, ma c’è sintonia con la società”. La voce è quella di Filippo Inzaghi, il giocatore in questione invece è Perparim Hetemaj. Due ex importanti, pesantissimi per il Benevento che rischia di ritrovarseli contro. Il tecnico che ha riportato la Strega in Serie A ha scelto di rimettersi in gioco tra i cadetti, ripartendo dalle Rondinelle.

