Ancora una volta, come del resto programmato sul piano dell’indirizzo politico, necessario un maxi intervento di asporto di percolato, soluzioni acquose e fanghi dai siti discarica ubicati nel beneventano, eredità della lunga stagione dell’emergenza rifiuti in Campania: in particolare affidato l’appalto per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento per circa 5.200 tonnellate di materiale di scarto, di cui 4.050 di percolato, 1.050 di soluzione acquosa e 50 di fanghi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia