Per ciò che riguarda il Consiglio comunale si è chiuso ieri mattina il mandato di Clemente Mastella. Con il via libera ai Bilanci, consuntivo e di previsione, la stagione in Aula a Palazzo Mosti si chiude. Nessun problema di numeri per l’amministrazione. In Consiglio in cinque anni ci sono state molte modifiche nella geografia politica, ma mai l’esecutivo in carica è andato sotto, né perduto il numero legale: nonostante la girandola di cambi di casacca, sfidare Mastella sul suo terreno, ossia la tattica politica e gli stratagemmi d’Aula, non è stata una buona idea per chi voleva ostacolarlo in questi cinque anni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia