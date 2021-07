“Il Demanio pensa di fare in pieno centro cittadino un Polo direzionale con nove uffici affollatissimi di utenti e pensa di farlo in un’area in cui c’è una evidente mancanza di parcheggi. Questo aspetto è stato rilevato dall’Ufficio tecnico comunale: un intervento pesante e invasivo senza trovare alcuna soluzione. Non si può andare avanti così, altrimenti in questa zona succederà un disastro”, così Luigi Diego Perifano su viale Atlantici e cittadella degli uffici durante il punto stampa ieri mattina.

