E’ stata una giornata particolarmente intensa quella di ieri per Salvatore Elia. Il neo giallorosso ha prima svolto la seconda parte di visite mediche, poi è stato in sede per la firma sul contratto che lo legherà al Benevento fino al termine della stagione, tour allo stadio ‘Vigorito’ in compagnia del suo agente Veneroso e infine la partenza per Cascia.

