“Per chi ha familiari, figli studenti o lavoratori, per chi è in vacanza in Spagna, sud Francia, Portogallo, Gran Bretagna, Malta, Grecia. Per loro al ritorno, il Comune è disponibile per tamponi onde evitare contagi virali”. La proposta avanzata sui social dal sindaco di Benevento ha sollecitato una vera e propria valanga di richieste di informazioni da parte di chi vive e lavora all’estero, per una sorta di preadesione rispetto a un’iniziativa evidentemente ritenuta strategica e tale da cogliere una effettiva necessità.

