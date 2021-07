“Per chi ha familiari, figli studenti o lavoratori, per chi è in vacanza in Spagna, sud Francia, Portogallo, Gran Bretagna, Malta, Grecia. Per loro al ritorno, il Comune è disponibile per tamponi onde evitare contagi virali”, la proposta operativa del Sindaco di Benevento per fermare la corsa o quanto meno rallentare la corsa della variante Delta nel beneventano. Intanto è terminata ieri l’esperienza dell’Hub vaccinale delle attività Economiche e Produttive di Ponte Valentino. Il progetto, avviato il 14 maggio scorso ha garantito l’erogazione di 12mila dosi.

