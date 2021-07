Estorsione e istigazione al suicidio per Sonia Matei, favoreggiamento della prostituzione per Francesco Festa. Erano due gli imputati nel dibattimento in Corte d’Assise che si è chiuso ieri con la sentenza di primo grado. Per Sonia Matei la Procura aveva chiesto sette anni e sei mesi di reclusione. E’ stata condannata, invece, a sei anni per estorsione, ma è stata assolta dal capo d’imputazione più grave, ossia di aver istigato il suicidio di un 43enne di Ariano Irpino.

