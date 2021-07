Si sono presentati in due all’uscio dell’abitazione di una coppia di ultraottantenni spacciandosi per medici dell’Inps lì per effettuare un controllo e sono entrati in casa con un fare suadente mettendosi a parlare con i due anziani conquistando la loro fiducia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia