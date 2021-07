Gli scenari ipotizzati a inizio mercato si stanno concretizzando. Il traffico in uscita da Benevento comincia a farsi intenso e magari qualcuno che ha improvvidamente definito ‘chiacchiere’ le notizie relative alle possibili cessioni in casa giallorossa, finirà per cambiare idea. Saranno i fatti, come al solito, a spingere in questa direzione, visto che c’è più di qualche trattativa avanzata in tal senso. In particolare, quella tra il Monza e Luca Caldirola. Un interesse che Il Sannio Quotidiano aveva anticipato lo scorso 16 giugno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia