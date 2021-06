Ora è il momento delle vacanze, presto arriverà quello delle riflessioni, ma nonostante un contratto in scadenza fra dodici mesi e le ammalianti sirene della Serie A, il futuro di Gaetano Letizia dovrebbe essere ancora in giallorosso. Per adesso, il terzino napoletano è rimasto sordo al mercato e con lui lo stesso Benevento che punta a tenerselo stretto, considerando che è l’unico giocatore bandiera attualmente in organico.

